Bakan Albayrak'tan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu Açıklaması
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Bakan Albayrak'tan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu Açıklaması

Bakan Albayrak'tan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu Açıklaması
09.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak'ın görüşmede Bahçeli'ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak, görüşmenin ardından Twitter'dan Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, şu mesajları paylaştı:

"Tüm gayretiyle Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım."

Bahçeli, gün içinde Twitter hesabından gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomideki gelişmelere de işaret ederek, Bakan Albayrak'ı çok başarılı bulduklarını belirtmiş ve destek mesajları vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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