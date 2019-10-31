Bakan Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalar yaptı!

31.10.2019 12:09

31 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile kalabalık bir heyet katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da ise önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü. Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi.

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞMEYİ SAĞLADIK

Döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Tarihin 3 kur saldırısına maruz kaldığımız bir yılda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Ekonominin sağlam altyapısı sayesinde alınan önlemlerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

ALBAYRAK: DÖRT DÖRTLÜK İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHRİN KALBİNE GELDİK

Malatyalıların fahri hemşerisi olduğunu ve Malatya'nın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Malatya Türkiye için, bizim için çok özel bir il. 44 plakada değil dört dörtlük insanların olduğu bir şehrin kalbine geldik, belediye'ye geldik. Belediye kültürü ile dünden bugüne ve bundan sonra inşallah çok daha güzel hizmetleri Cenab-ı Allah nasip etsin. Bizler de elimizden geldiği kadar maddi manevi yardım etmeye gayret edeceğiz. Malatya bölgenin merkezi konumunda ve bugün Malatya iş dünyası ile toplantımız olacak. İnşallah Malatya'mızı ekonomik ve sosyal anlamda daha güzel noktalara getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler