Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

07.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:12
Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin, "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin, "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el- Cabir es- Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı. 


Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması
Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Vladimir Putin Erkan Kandemir Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Sezen Aksu Fatma Girik Türkan Şoray
Spor Falcao Erol Bulut Fırat Aydınus Roland Garros Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 20:15:11. #1.14#
title