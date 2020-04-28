Bakan Albayrak'tan kredi ertelemesi açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduklarını ifade eden Bakan Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA