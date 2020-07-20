Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı
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Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı
20.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:32

Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih: 20 Temmuz 1974, Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

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