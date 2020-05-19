Bakan Albayrak'tan 'Kadir Gecesi' mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile" dedi.

Kaynak: DHA