Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi'ne ilişkin yayınladığı mesajda, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Hilal Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi'ne ilişkin yayınladığı mesajda, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Hilal Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur" dedi. ANKARA - DHA

Kaynak: DHA