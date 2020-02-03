Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması
Haberler » Güncel » Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması - Haber

Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

03.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:20
Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 51,3'e yükseldiğini bildirdi.

Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler