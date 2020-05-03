Bakan Albayrak'tan, İlahiyatçı Yazar Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlaklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA