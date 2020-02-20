Bakan Albayrak'tan İdlib şehitleri açıklaması
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Bakan Albayrak'tan İdlib şehitleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerle ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

20.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:10
Bakan Albayrak'tan İdlib şehitleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , 'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerle ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mardin'de "İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı. Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı hava saldırısıyla ilgili, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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