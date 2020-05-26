Bakan Albayrak'tan, Halkbank'a teşekkür paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, #ÖnceHalkSonraBankayız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında Halkbank'ın paylaştığı reklam filmine de yer verdi.

Kaynak: DHA