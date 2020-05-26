Bakan Albayrak'tan, Halkbank'a teşekkür paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti.
26.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:22
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, #ÖnceHalkSonraBankayız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında Halkbank'ın paylaştığı reklam filmine de yer verdi.
Kaynak: DHA