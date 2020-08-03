Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki kazada ölenler için başsağlığı mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
03.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:58
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA