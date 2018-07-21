Bakan Albayrak'tan G-20 Temasları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te düzenlenen G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı kapsamında Endonezya Maliye Bakanı İndrawati ve Almanya Maliye Bakanı Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde geldiğimiz Buenos Aires'te, ülkemizin ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sn. Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldik. Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz ile ekonomi alanında çok sayıda gündemi değerlendirdiğimiz kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.

(Caner Ünver/İHA)