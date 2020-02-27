Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" dedi.
27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:48
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" dedi.
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Kaynak: Dunya.com