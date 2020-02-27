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Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" dedi.

27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:48
Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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