Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA