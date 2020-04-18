Bakan Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitter hesabından paylatığı video ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitter hesabından paylatığı video ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

Kaynak: AA