Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı
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Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı
25.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:01

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Trabzon Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu. Şehit Eren'in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyiki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.Bülbül'ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.


Kaynak: DHA

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