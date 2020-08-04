Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması
04.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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