Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

03.10.2019 12:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek." dedi.