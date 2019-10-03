Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.
03.10.2019 12:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek." dedi.
Kaynak: Dunya.com