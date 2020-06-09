Bakan Albayrak'tan, en iyi 10 markaya tebrik HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Brand Finance'nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Brand Finance'nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harikasınız. Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA