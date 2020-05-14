Bakan Albayrak'tan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız."

Kaynak: AA