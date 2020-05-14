Bakan Albayrak'tan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
14.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:14
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Bakan Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız."
Kaynak: AA