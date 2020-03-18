Bakan Albayrak'tan 'dinamik' paket vurgusu 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın dinamik bir paket olduğuna işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecek" dedi.

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın dinamik bir paket olduğuna işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecek" dedi. Kaynak: Dunya.com