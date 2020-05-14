Bakan Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımda "Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA