Bakan Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
13.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:58
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA