Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması Ocak ve şubat rakamlarının çok iyi sinyaller verdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İlk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz.

Ocak ve şubat rakamlarının çok iyi sinyaller verdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İlk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com