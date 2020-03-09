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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması

Ocak ve şubat rakamlarının çok iyi sinyaller verdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İlk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz.

09.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:11
Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması

Ocak ve şubat rakamlarının çok iyi sinyaller verdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İlk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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