Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

02.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:15

Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.