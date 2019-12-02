Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.
02.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:15
Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com