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Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

02.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:15
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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