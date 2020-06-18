Bakan Albayrak'tan BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır'a tebrik HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA