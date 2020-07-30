HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi Açıklaması
30.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Güncel
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Pelin Akil İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 23:18:03. #1.15#
title