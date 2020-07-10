Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın Ayasofya kararı öncesinde 'AyasofyaCamii' etiketiyle Twitter'da açıklama yaptı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın Ayasofya kararı öncesinde 'AyasofyaCamii' etiketiyle Twitter'da açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin beklenen kararı öncesi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi; 'Bekleyin Gençler. Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak, 'AyasofyaCamii'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA