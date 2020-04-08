Bakan Albayrak'tan Akkuyu Nükleer Santrali mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.
08.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:49
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com