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Bakan Albayrak'tan '9.96' yorumu

İki yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildiren Bakan Albayrak, "Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" dedi.

31.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:57
Bakan Albayrak'tan '9.96' yorumu

İki yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildiren Bakan Albayrak, "Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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