Bakan Albayrak'tan 2020 yılı finansal istikrar açıklaması HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA