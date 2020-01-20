Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı (2)
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Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı (2)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

20.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:10
Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı (2)

HAZİNE ve Maliye Bakanı , 'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bakan Albayrak, "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" dedi. Albayrak, "Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı" diye konuştu.Bakan Albayrak, "Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
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