Bakan Albayrak'tan '19 Mayıs' mesajı (2)
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Bakan Albayrak'tan '19 Mayıs' mesajı (2)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız.

Bakan Albayrak'tan '19 Mayıs' mesajı (2)
19.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:02

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız. Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz" dedi.

Bakan Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin işaret fişeğini yakışının 101'inci yıldönümünü kutladıklarını belirterek, 19 Mayıs'ın Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günü olduğunu vurguladı.

'3 KÜÇÜK MÜJDE VERMEK İSTİYORUM'Bakan Albayrak, gençlerin bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan kişiler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Özellikle Kovid-19 sonrası tüketim alışkanlıkların, küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik alt yapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olabilen iş dünyamızla, her şeyden önemlisi genç eğitimli insan kaynağımızla Kovid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak '1 Milyon Yazılımcı' projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 adet arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için bilgilerini doldurdu. Şimdi bu platformundan yararlanacak olan genç arkadaşımıza 3 küçük müjde vermek istiyorum. İlki, '1 Milyon Yazılımcı' projemize katılan, portalımızdan eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB'lik bir ek internet kotasını vereceğiz. Bir diğer e-devlet şifresi edinemeyen, yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise, özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmak için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz. Evet işte bunun yanında çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız. Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz."

Bakan Albayrak ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ederek, bayramı kutladı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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