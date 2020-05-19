Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı (1) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA - DHA

Kaynak: DHA