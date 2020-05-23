Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu Stok Finansman Destek Paketi'nin, Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
23.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:12

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu Stok Finansman Destek Paketi'nin, Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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