Bakan Albayrak, Stk'lar ve İş Adamlarıyla İftarda Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah 2018 yılı bitmeden Mardin'imizin 3 güzel ilçesine Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerine doğalgazı getiriyoruz. 2019 yılında da inşallah Derik ve Nusaybin'e doğalgazı getiriyoruz." dedi.

Mardin'de bulunan Bakan Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, 2018 yılı bitmeden Mardin'in Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerine doğalgaz getireceklerini söyledi.

Mardin'in iki ilçesine de 2019 yılında doğalgaz getireceklerini aktaran Albayrak, şöyle dedi:

"İnşallah 2018 yılı bitmeden Mardin'imizin 3 güzel ilçesine Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerine doğalgazı getiriyoruz. 2019 yılında da inşallah Derik ve Nusaybin'e doğalgazı getiriyoruz. Sadece ısınma için değil, aynı zamanda OSB'ler, sanayi için de gayet önemli, istihdam, ekonomi için önemli bir unsur olduğu için Türkiye Cumuriyeti'nin tarihinde bir rekor kırdık 2017'de. Tarihinde en yüksek 34 ilçeye doğalgaz bağlanmışken ki rekordur bu, geçtiğimiz yıl bakanlığımız döneminde yaklaşık 102 ilçeye doğalgaz ulaştırarak Enerji Bakanlığını yoğun bir mesai ile, çalışma arkadaşlarımız da, 'Büyük Türkiye Hedefi' diyor ya cumhurbaşkanımız, büyük, güçlü Türkiye diyorsa hedefler de yukarıda olacak."

Artık daha çok çalışacaklarını ifade eden Albayrak, 2018 ve 2019 yılında çok daha yoğun alt yapı yatırımlarıyla doğalgaz, elektrik ve enerji piyasasında çok daha etkin altyapı yatırımlarının olacağı bir dönem görüleceğini söyledi.

"Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik"

Mardin'in peygamberler ve evliyalar şehri olduğunu ifade eden Albayrak, bu topraklarda bin yıldır bir arada olduklarını kaydetti.

Albayrak, bu topraklarda hiçbir zaman ayrılmadıklarını, ayrı gayrı düşmediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. aynı sevinçleri paylaştık, aynı acılarda yoğrulduk ve aynı sofrada oturduk. Tıpkı bugünkü gibi. Bizleri davet ettiniz sofranızda orucumuzu, iftarımızı açtık. En önemlisi aynı kaderi ve aynı bu coğrafyadaki bu ülkeyi birlikte paylaştık. Farklılıkların her zaman zenginlik olduğunu bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep gösterdi. Bu ülke ve bu coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet et ve tırnak gibi. Bu coğrafyada birbirimizin yegane dostu ve kardeşiyiz. Hele de bugünlerde, bu yaşanan Ortadoğu'daki zulüm resminde."

Birilerinin hesabının Türkiye'yi de Suriye'ye, Irak'a çevirmek olduğunu ifade eden Albayrak, Allah'ın buna izin vermediğini söyledi.

Bu coğrafyaya operasyon yapmak isteyenlerin bugüne kadar böl-parçala-yönet tekniğini uyguladığını aktaran Albayrak, "Uyguladığı ölçüde Suriye kaça bölünecek, Irak kaça ölünecek, Suudi Arabistan sırada mı, öbürü diğerinde mi? Bugün başka bir hesaplaşma dönemindeyiz. Amaçlar yine aynı, raftan çıkarıyorlar, senaryoyu sahaya koyup uyguluyorlar. Öyle mi? Yüz yıllık planların bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz." dedi.

Bu coğrafyada 15 senedir milyonlarca insanın öldüğünü, hepsinin ortak paydasının Müslüman olmak olduğunu kaydetti.

"Türkiye'yi hatta bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve çatışmaya mahkum etmek için işte bütün bu çerçevede bu büyük çatışma için uğraşanların, Türkiye'nin sınırına terör koridoru kurmak isteyenlerin, terör örgütlerine tır tır silah gönderilerin kim olduğuna bakmamız çok ama çok basit ve net bir şekilde resmi okumak için yeterlidir." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya ve insanımız üzerinden oynanan bu oyunu Mardin okuyamıyor mu, anlayamıyor mu diye düşünmemiz lazım. Bugün tüm bölge coğrafyasındaki kardeşlerimiz Türk, Kürt, Arap kimlerin hangi amaca hizmet ettiğini, kimlerin neleri hedeflediğini çok iyi biliyor olmamız lazım."

Albayrak, bir Kürt arkadadaşının kendisine 'Yahu bunlar bizden Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ün intikamını almak için bu operasyonu yapıyorlar' dediğini belirtti.

Bu açıdan baktığında 15 senedir Ortadoğu'da oyanan operasyonun başka bir boyut kazandığını anladığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor. Bölgenin geleceğine vurulmak istenen neşteri görmek zorundayız. Oyunu da oyuncuları da taşeronları da görmek zorundayız. Kimlerin bizi temsil ettiğini bilmek zorundayız. Bizden mi hakikaten? Bizim tarihimizden mi bizim kültürümüzden bizim soyumuzdan mı bu topraklardan mı, bunu görmemiz lazım. Birilerinin bu coğrafyadaki heveslerine gönüllülük taşeronluk yapanlar bölge halkının da bu milletin de temsilcisi olamaz."

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu ülkenin kardeşliğine kastedenler, bizleri, bu muhabbet sofrasını ayırmaya çalışanlar bizim temsilcimiz olamazlar. Bölge insanının heyecanını, duygusunu paylaşmayanlar bu coğrafyanının insanına kör, sorunlarına sağır kalanlar, hele hele bölgede her geçen gün kan ve gözyaşıyla ağlayan kardeşlerini görmesine rağmen hiçbir reaksiyon vermeyenler Kürt ve Arap kardeşlerimin temsilcisi olamaz.

"Bu terör belasının kökü kazınacak"

Bölge üzerinden kimlik siyaseti yapanlara kesinlikle izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Albayrak, aralarına kaos, kin, nefret ve terör sokmak isteyenlere karşı dimdik durulması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Hakkari ve Van'da olduğunu anımsatan Albayrak, "Bölgedeki bu terör belasının kökü kazınacak. Çok net söylüyorum, bu süreçten zerre geri adım yoktur. Arkasındaki destekleyen ülkelerle süreç bile başka noktaya geldi, o iş bitti artık. Taşeron süreci bitti. Direk silahı verenler, silahı tutturanlarla mücadele başladı. ya bu taraftasın ya karşı tarafta bu süreç böyle. Bu sürecin geri dönüşü yok." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede hiçbir şekilde geri dönüşün olmayacağını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bu devlet, bu teminatın başrolünde Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bir daha o terörist zihniyetin sahada estirdiği istikrarsızlık, güvensizliğe geri dönüş yok. Birileri bunun hayalini rüyalarında belki görür, belki orada da göremez. 2019 senesini, 24 Haziran sonrası Türkiye'yi çok yakından ve iyi takip edin. Bölge ziyaretinde beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi, artık gençlerimiz ve çocuklarımız geleceğe dair yeniden güzel hayaller kurmaya, büyük ümitler beslemeye başladı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye, 81 milyona geleceğin daha güzel olacağına dair ümidi ve umudu vaad ettiğini dile getiren Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün her birini günbegün hayata geçirerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

"Uzun yıllar bu sürecin sizlerden, bölge insanından çaldığı hayatları, yarınları bu ümitleri ve hayalleri geri veriyoruz inşallah." diyen Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün bölgede huzur ve sükunet süreci daha da güçlü bir şekilde tesis olmaya devam ediyor. Bu huzur ortamı sadece devlete değil sizlere, sizlerin duruşunuza, sizlerden sonra gelecek nesillere de emanet. Bu emanete ne kadar güçlü sahip çıkarsak bu coğrafyada oynana operasyonun köküne kibrit suyu dökeceğiz. Batı'ya gidiyorsun 'Ortadoğu bela bir bölge, ortadoğu terörle anılan bir bölge' diye anıyorlar. Ortadoğu dediğimiz Mezopotamya coğrafyası dünyanın en güzel yeri."

"Kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere izin yok"

Terör örgütü DEAŞ'ın sadece Müslümanlara saldırdığını ve Müslümanları öldürdüğünü aktaran Albayrak, Müslüman olmayan bir ülkeye saldırmadığını kaydetti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Din adı altında, milliyetçilik adı altında kim kimin taşeronu? İşte bunu görmemiz lazım. İşte bu huzurdan rahatsız olanlara imkan vermememiz lazım. Kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere, bölgeyi eski günlerine döndürmek isteyenlere, terörü bölgenin gündemine yeniden getirmek isteyenlere Allah'ın izniyle bundan sonra izin yok. Hamdolsun bu proje iflas etti. Bununda tarihi kırılma süreci 15 Temmuz'dur. 2015'te başladı ama 15 Temmuz'da 81 milyon öyle bir demir yumruğunu masaya vurdu ki, bütün hepsi bir safta birleşti bunların. Hayatta yan yana gelmeyecek ne kadar örgüt varsa hepsi el ele tutuştular. O süreç bitti ve milletin projesi tuttu.