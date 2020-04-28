Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız...
Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üreticimizin yine yanındayız."
28.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:16
Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üreticimizin yine yanındayız." - ANKARA
Kaynak: İHA