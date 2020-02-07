Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

07.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.