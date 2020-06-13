Bakan Albayrak "Sanayicimize daha çok destek vereceğiz"
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Bakan Albayrak "Sanayicimize daha çok destek vereceğiz"

Bakan Albayrak "Sanayicimize daha çok destek vereceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz"dedi.

13.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:11

Bakan Albayrak "Sanayicimize daha çok destek vereceğiz"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz"dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı. Albayrak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

Bakan Albayrak 'Sanayicimize daha çok destek vereceğiz'

Kaynak: İHA

Manşet

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