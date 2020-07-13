Bakan Albayrak: Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını, sanayi üretiminin Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttığını bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını, sanayi üretiminin Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttığını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" ifadesini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA