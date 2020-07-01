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Bakan Albayrak, "PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor"

Bakan Albayrak, "PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor" dedi.

01.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:46

Bakan Albayrak, "PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmanın, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmada daha güvenli adımlar atmasına olanak sağladığını belirtti.

Bakan Albayrak, videolu yaptığı paylaşımda, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin Ekonomisine Güven Artıyor" başlığıyla paylaşılan videoda, PMI tarafından açıklanan 2020 yılı; Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerlerine yer verildi. Kapasite Kullanım Oranı'nın da grafik üzerinden paylaşıldığı videoda Tüketici Güven Endeksi de, 2020 Nisan ayında 54.9, 2020 Mayıs ayında 59.5, 2020 Haziran ayında ise 62.6 olarak belirtildi. Ayrıca Reel Güven Endeksi ise; 2020 Nisan ayında 62.3, 2020 Mayıs ayında 73.5 ve 2020 Haziran ayında 89.8 olarak aktarıldı. Bu bilgiler ışığında Ekonomi Güven Endeksi ise pozitif yönlü bir büyüme gerçekleştirerek 2020 Haziran ayında 73.5 oranına geldi.

Bakan Albayrak, 'PMI'daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor'

Kaynak: İHA

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