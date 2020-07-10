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Bakan Albayrak: Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağımızdan şüphe olmasın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"dedi.

Bakan Albayrak: Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağımızdan şüphe olmasın
10.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:27

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor" dedi. 

Kaynak: DHA

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