Bakan Albayrak: Önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını ve bunun çok yakında kamu bankalarında izlenebileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını ve bunun çok yakında kamu bankalarında izlenebileceğini belirtti. TCMB'nin yedek akçenin Hazine'ye aktarılmasıyla ilgili olarak ise bu sürecin para basmayla yakından uzaktan alakası olmadığını kaydetti.
Bakanlıkta haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Albayrak ekonomide son bir yılda yaşanan gelişmeleri ve gelecekteki beklentileri değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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