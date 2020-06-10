Bakan Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin toplantısına katıldı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısına katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA