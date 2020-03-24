Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar...
Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz.
24.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:44
Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA