Bakan Albayrak: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını anımsatarak, "Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını anımsatarak, "Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in paylaştığı videoyu tekrar paylaşarak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA