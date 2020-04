Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız" diyen Bakan Albayrak, "Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor. Ülke olarak bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla birebir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik. Ortaya konulan yakın takip ve erken önlemlerle virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin, sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar çatısı altında yardım kampanyası başlatıldı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin dayanışma iradesine en büyük desteği vermek için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesiyle alınan güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik. Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da, salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"Bakan Albayrak, "Hastalarımız var, kayıplarımız var, her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz" diye konuştu. Bakan Albayrak, "Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerinin devamında, "Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Salgının tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı fert fert güvenli tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız" şeklinde konuştu. "EKONOMİK İSTİKRAR YOL KALKANI" "Ekonomik İstikrar Yol Kalkanı çerçevesinde öncelikle gerekli adımlarımızı hızlıca attık" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İlk günden itibaren sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını iade ettik. Şu anda tüm ekiplerimizle vatandaşımızdan, esnafımızdan iş insanlarımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak bir şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerini korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu" şeklinde konuştu.

"İLK OLARAK DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN DURUMU İÇİN ADIMLAR ATTIK"Alınan tedbirleri paylaşan Bakan Albayrak, süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşların durumu için adımlar atıldığını söyledi. Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirini artırmak için özellikle en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla ailemize 1000 liralık nakdi yardım kararı aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için. Buna müteakip geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için, kiradır, harcamadır, faturadır, markettir temel ihtiyaçlar noktasında tüm bunları karşılamak için uygun ödemeyle ihtiyaç desteği paketini devreye aldık" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında esnafa da seslendi. "Bu sürecin en fazla etkilediği kesimlerin başında esnaflar geliyor" diyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnafımız ve esnafımızın yanında çalışan vatandaşlarımız oldu. Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında. Esnafımız için öncelikli 1.9 milyonu aşan sayıdaki tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını karşılıyoruz. Şunu vurgulamak istiyorum. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığıyla 25 bin liralık hazine destekli teminat açığı olan eksiği olan hazine destekli bu noktada oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Şunun altını çok net vurgulamak istiyorum. Esnafımızdan bu kapsamda sadece TC kimlik numaraları ve oda kayıtları dışında hiçbir belge istemiyoruz. ve tek imza ile tüm bu başvurularını yapabilirler."

"KOBİ'LERİMİZİN DESTEKÇİSİ OLACAK PAKET DEVREDE"Koronavirüs salgını sonrası KOBİ'lerin de süreçten etkilendiğini ifade eden Bakan Albayrak, "KOBİ'lerimizin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler noktasında mücbir sebep kapsamına aldık. Buna müteakiben asgari ücret desteğine devam ediyoruz. Nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla yine hazine destekli, Kredi Garanti Fonu garantili işe devam desteğini devreye aldık. 25 milyar lira Hazine kefaletiyle yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek likidite gücüyle tüm KOBİ'lerimizin destekçisi olacak bu paket devrede. Esnafımız gibi KOBİ'lerimizin de geri ödemelerini erteledik. Alacak sigortasının kapsamını genişleterek devrim niteliğinde tüm KOBİ'lerimizin bu süreçte ticaretteki alacaklarını garanti altına aldık. KOBİ'lerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını yine devletimizin karşılaması için kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını hassaten rica ediyorum" ifadesini kullandı.

"ADIMLARIMIZI ATIYORUZ VE ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"Açıklamasının devamında "Allah'ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz" diyen Bakan Berat Albayrak, "İstismar ve provokasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde de oluyor. Şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda işte bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak elhamdülillah hem ferasete hem de basirete sahip. Gün siyaset üstü bir gün, gün ülke olarak birlik günü. Evet devletimizin hazinesi de imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Her ülke hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ediyor. Biz de tüm planlarımız B planı, C planı tüm bunları sürece göre kurguluyoruz, adımlarımızı atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA