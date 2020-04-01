Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız - Haberler
Berat Albayrak, Güncel

Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

01.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:04
Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız" diyen Bakan Albayrak, "Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor. Ülke olarak bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla birebir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik. Ortaya konulan yakın takip ve erken önlemlerle virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin, sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar çatısı altında yardım kampanyası başlatıldı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin dayanışma iradesine en büyük desteği vermek için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesiyle alınan güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik. Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da, salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"Bakan Albayrak, "Hastalarımız var, kayıplarımız var, her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz" diye konuştu.  Bakan Albayrak, "Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerinin devamında, "Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Salgının tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı fert fert güvenli tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız" şeklinde konuştu.  "EKONOMİK İSTİKRAR YOL KALKANI" "Ekonomik İstikrar Yol Kalkanı çerçevesinde öncelikle gerekli adımlarımızı hızlıca attık" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İlk günden itibaren sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını iade ettik. Şu anda tüm ekiplerimizle vatandaşımızdan, esnafımızdan iş insanlarımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak bir şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerini korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu" şeklinde konuştu. 

"İLK OLARAK DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN DURUMU İÇİN ADIMLAR ATTIK"Alınan tedbirleri paylaşan Bakan Albayrak, süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşların durumu için adımlar atıldığını söyledi. Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirini artırmak için özellikle en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla ailemize 1000 liralık nakdi yardım kararı aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için. Buna müteakip geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için, kiradır, harcamadır, faturadır, markettir temel ihtiyaçlar noktasında tüm bunları karşılamak için uygun ödemeyle ihtiyaç desteği paketini devreye aldık" ifadelerini kullandı. 

"KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında esnafa da seslendi. "Bu sürecin en fazla etkilediği kesimlerin başında esnaflar geliyor" diyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:  "Esnafımız ve esnafımızın yanında çalışan vatandaşlarımız oldu. Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında. Esnafımız için öncelikli 1.9 milyonu aşan sayıdaki tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını karşılıyoruz. Şunu vurgulamak istiyorum. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığıyla 25 bin liralık hazine destekli teminat açığı olan eksiği olan hazine destekli bu noktada oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Şunun altını çok net vurgulamak istiyorum. Esnafımızdan bu kapsamda sadece TC kimlik numaraları ve oda kayıtları dışında hiçbir belge istemiyoruz. ve tek imza ile tüm bu başvurularını yapabilirler."

"KOBİ'LERİMİZİN DESTEKÇİSİ OLACAK PAKET DEVREDE"Koronavirüs salgını sonrası KOBİ'lerin de süreçten etkilendiğini ifade eden Bakan Albayrak, "KOBİ'lerimizin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler noktasında mücbir sebep kapsamına aldık. Buna müteakiben asgari ücret desteğine devam ediyoruz. Nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla yine hazine destekli, Kredi Garanti Fonu garantili işe devam desteğini devreye aldık. 25 milyar lira Hazine kefaletiyle yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek likidite gücüyle tüm KOBİ'lerimizin destekçisi olacak bu paket devrede. Esnafımız gibi KOBİ'lerimizin de geri ödemelerini erteledik. Alacak sigortasının kapsamını genişleterek devrim niteliğinde tüm KOBİ'lerimizin bu süreçte ticaretteki alacaklarını garanti altına aldık. KOBİ'lerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını yine devletimizin karşılaması için kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını hassaten rica ediyorum" ifadesini kullandı.

"ADIMLARIMIZI ATIYORUZ VE ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"Açıklamasının devamında "Allah'ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz" diyen Bakan Berat Albayrak, "İstismar ve provokasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde de oluyor. Şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda işte bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak elhamdülillah hem ferasete hem de basirete sahip. Gün siyaset üstü bir gün, gün ülke olarak birlik günü. Evet devletimizin hazinesi de imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Her ülke hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ediyor. Biz de tüm planlarımız B planı, C planı tüm bunları sürece göre kurguluyoruz, adımlarımızı atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak : Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 17:55:51. #1.15#
title