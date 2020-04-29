Bakan Albayrak: "Milletimizin el birliğiyle tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak videonun sonunda, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA