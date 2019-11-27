Bakan Albayrak:  Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar

27.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:24

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde sürecin daha iyiye gideceğini bildirerek, "2020 ilk iki çeyreğiyle birlikte, hem büyüme hem istihdam konusunda bu süreç çok daha iyiye gidecek. Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar. Hazine olarak, Maliye olarak mutluyuz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Berat Albayrak, Türkiye'nin IMF ile anlaşmasını isteyenleri anımsatarak "Türkiye'nin içinden geçtiği iklim, 'Türkiye Arjantin ile aynı kefede, en az 50 milyar dolar IMF ile anlaşması lazım, Türkiye patlayacak, Türkiye ayakta kalamayacak direnemeyecek, Arjantin anlaştı, Türkiye anlaşmazsa, 50-60 milyar dolar sıcak para girmezse Arjantin'den daha beter olacak' denilmesine rağmen biz anlaşmadık. Türkiye, kendi kanatlarıyla daha güçlü çıkacak dedik. 1 yıl geçti, Arjantin anlaştı ama hala siyasi ekonomik olarak çok sıkıntılı noktada. Türkiye bırakın anlaşmayı, bu saldırılara rağmen tüm alanlarda iyileşmeler oldu. Türkiye'nin 3 seçimin geçtiği dönemde ortaya koyduğu performans, tüm resmi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin küçüleceği eleştirilerine yönelik ise "Yüzde 3 veya 5 küçülecek, bunlar söylendi. Üçüncü çeyrekte, kayıplara rağmen yüzde birer pozitife dönüyoruz. Eksi 3'ten pozitife dönüyoruz. 4'üncü çeyrek için konuşuyorum. Türkiye hiçbir dönem böyle operasyonlarla süreçte 'cari fazla' vermedi. Türkiye yüzde 5 küçüldü, bütün bu resimde ihracatta 130 milyar dolardan, 100 milyar dolara küçüldü buna rağmen 'cari fazla' vermedi, açık verdi. İhracat artıyor. 1 yıllık süreci doğru bir şekilde yaşamamız lazım, idrak edip ona göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu. 'KURUMLARIMIZ ÇOK İYİ KAR AÇIKLAYACAK'Berat Albayrak, seçimlere bir hafta kala Türkiye'ye ekonomik bir operasyon düzenlendiğini belirterek, "Türkiye Muz Cumhuriyeti değildir. Bir ülkenin 82 milyonunun parasına operasyon çekip, bir doları 10 lira yapmaya çalışacaksınız, biz de izleyeceğiz öyle mi. Kurumlarımız çok iyi kar açıklayacak. Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar. Hazine olarak, Maliye olarak mutluyuz. Burası muz cumhuriyeti değil" diye konuştu. '2020 İLK İKİ ÇEYREĞİNDE, BÜYÜME VE İSTİHDAM ÇOK DAHA İYİYE GİDECEK'Berat Albayrak, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde sürecin daha iyiye gideceğini bildirerek, "2020 ilk iki çeyreğiyle birlikte hem istihdam hem büyüme konusunda süreç çok daha iyiye gidecek. Son gelen vergi paketi bundan niye gocunuyorsunuz. 5 milyonun üzerinde bir evde oturuyorsa gelir vergisini versin. 500 bin TL'nin üzerinde geliri varsa daha çok versin. Kaç kişi kaç mükellef 50 bin kişi, 50 bin kişiye dokunuyoruz. Altın ihracatı kapsamında, 2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. 'ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA TOPLAM YÜZDE 19 ARTIŞ OLDU'Berat Albayrak elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin eleştirilere şöyle cevap verdi: "Elektriğe ve doğalgaza yüzde 60 zam var diyorsunuz. İnsaf ya, İnsan Allah'tan korkar. Hem elektrikte hem doğalgazda 2019 Ocak ayında yüzde 10 indirim oldu. 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var. Toplam nette yüzde 19 artış var, rakamlar ortada." 'ÇOK DAHA ETKİN YÜZDE 5 BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK BİR SÜRECİN İÇİNE GİRECEĞİZ'Berat Albayrak, Türkiye'nin gelecek yıl yüzde 5 büyümesinin nasıl olacağına ilişkin şunları söyledi: "Ciddi bir dönüşümün temelini ortaya koyacak, büyüyelim büyümeyelim, Türkiye tamamen özgün milli politika ile bu işi yürütüyor. Borç alan emir alır, borç stoku 70'lerden 30'lara düşmüş. Hayır biz borç alarak büyümedik, tam tersi borcu erittik. Türkiye tamamen kendine özgü bir ekonomik sanayi yatırım politikasıyla bu işi yürütüyor. Yüzde 30 yüzde 40'lardan bahsediyoruz. Çok daha etkin yüzde 5 büyümeyi sağlayacak bir sürecin içine gireceğiz. Türkiye'de üretilen elektriğin yerlilik oranı yüzde 30'lardan yüzde 60'lara çıktı. 2020'lerde bu sözleşmeler bitiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de kendi gemileriyle kendi yerli mühendisleriyle çok etkin saha çalışması içinde. İnşallah 2020'lerde bu anlamda da çok güzel haberlere uyanacak. Son bir yılda gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Türkiye, 2023 hedefleri bu operasyon sürecinden önce ifade edildi, sonra Türkiye'nin başına gelmedik kalmadı." 'TERÖR TEHDİDİ DEVAM ETTİKÇE HAREKAT DEVAM EDECEK' Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatına ilişkin "Türkiye çok travmatik süreçlerden geçti. Hayatlarımızı feda ederek geldik bu noktaya. Barış Pınarı, terör tehdidi devam ettikçe devam edecek. Kimse kusura bakmasın" dedi. 'KYK YURTLARI BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ'Bakan Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti:

"KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz."

Kaynak: DHA